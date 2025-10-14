Стало известно о решении Израиля не открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС

Власти Израиля приняли решение не открывать 15 октября контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения палестинским движением ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, израильская сторона также ограничит поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

Вечером 13 октября из сектора Газа были возвращены в Израиль только четыре тела погибших заложников из 28.

Накануне представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали израильским военнослужащим вторую группу заложников, освобожденных палестинским движением.

ХАМАС обязался в течение дня 13 октября отпустить 20 человек, взятых в заложники в октябре 2023 года. Утром члены палестинского движения передали представителям МККК первую группу пленных, состоявшую из семи человек. Их уже доставили на территорию Израиля.

Позднее ХАМАС освободил еще 13 человек, также передав их представителям Международного комитета Красного Креста.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

