ХАМАС опровергли заявления США о нарушении мирного режима в секторе Газа

ХАМАС опровергли обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в Газе

Представители движения ХАМАС опровергли обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление.

«ХАМАС отвергает эти обвинения в заявлении госдепа США и категорически отрицает утверждения о «неизбежном нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», — сказано в нем.

До этого власти США предупредили страны — гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

14 октября израильские власти приняли решение не открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению заложников, а также ограничить поток гуманитарной помощи в анклав.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в Газе. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

