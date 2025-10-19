На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ликвидировали офицера ВСУ, отвечавшего за связь

Поддубный: российская ФАБ уничтожила подполковника ВСУ Боркова в Красноармейске
Олег Строгний/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В районе Красноармейска в результате авиационного удара был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, отвечавший за связь и кибербезопасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его данным, российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой по пункту управления связью, где находился офицер. В результате действия бомбы уничтожена командная точка, в которой Борков координировал работу войск связи и киберподразделений ВСУ.

Поддубный отметил, что украинские подразделения связи и кибербезопасности получают поддержку от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в городе Чугуев Харьковской области произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, где ВСУ хранили технику и топливо, а также личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

В результате атаки с НПЗ вывезли около 58 солдат, получивших тяжелые ранения. Лебедев добавил, что российская сторона ликвидировала ряд британских и украинских офицеров ВСУ. Их, по словам подпольщика, на вертолетах отправили в Харьков.

Ранее российский боец рассказал, как наемники ВСУ бросили раненых и сбежали.

