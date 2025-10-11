На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине произошел взрыв на заводе с иностранными инструкторами

РИА: взрыв на НПЗ с иностранными инструкторами произошел в Харьковской области
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Чугуев Харьковской области произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили технику и топливо, а также личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, с начала недели украинские военные «аккуратно и тайно» наполняли емкости НПЗ. Лебедев отметил, что проводилась подготовка к попытке прорыва, поскольку вокруг города скапливалась техника у ангаров, было завезено много личного состава.

«Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов», — рассказал координатор подполья.

В результате атаки с НПЗ вывезли около 58 солдат, получивших тяжелые ранения. Лебедев добавил, что российская сторона ликвидировала ряд британских и украинских офицеров ВСУ. Их, по словам подпольщика, на вертолетах отправили в Харьков.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ на фоне стремительного продвижения группировки российских войск «Север» в Харьковской области в полной мере задействовало иностранный легион из пункта постоянной дислокации в столице региона.

Ранее генерал заявил, что удар по Украине сказался на работе бункера Зеленского.

