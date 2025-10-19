На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал, как наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

РИА Новости: иностранные наемники ВСУ под огнем оставили раненых без помощи
Oleg Petrasiuk/AP

Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным огнем на правом берегу Днепра, бросили двоих раненых и бежали, не попытавшись оказать им помощь. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков «Днепра» с позывным «Баллон».

По его словам, разведка с воздуха обнаружила противника во время рытья окопов и идентифицировала их как наемников по американским и натовским шевронам. После начала обстрела двое бойцов получили ранения, а остальные покинули позицию и скрылись.

Он также отметил, что раненые смогли доползти до укрытия, после чего по ним нанесли дополнительный огневой удар.

До этого в Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста. По словам источника, Руст отправился на линию боевого соприкосновения на Украине в 2023 году в рядах третьего полка ССО.

В публикации говорится, что офицер принимал участие в зарубежных операциях НАТО в Афганистане. В 2017 году он вступил в ряды сил специальных операций Эстонии, а в 2020 году участвовал в военных действиях в Мали.

Ранее сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ.

