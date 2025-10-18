В Белгородской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Украинские войска предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по автомобилю в хуторе Кургашки. В результате пострадал 13-летний ребенок, которого попутным транспортом доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У несовершеннолетнего диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ноги и головы. Ожидается, что после оказания необходимой медицинской помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу.

До этого село Мокрая Орловка в Белгородской области также подверглось атаке дрона ВСУ. Из-за действий украинских войск пострадали мужчина и женщина. Первый получил ранение брюшной полости и осколочные раны в области головы и конечностей, вторая получила баротравму и осколочные раны в области ног.

Ранее в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель.