Дрон ВСУ атаковал хутор в Белгородской области, пострадал ребенок

Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ по хутору Кургашки ранен ребенок

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по машине на окраине хутора Кургашки в Белгородской области. В результате ранение получил 13-летний ребенок, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Попутным транспортом ребенок доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги», — написал он.

Губернатор отметил, что медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Позже его переведут в детскую областную клиническую больницу.

В результате атаки машина была уничтожена огнем, добавил Гладков.

Ранним утром 18 октября украинские войска нанесли удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа, ранены двое мирных жителей. Гладков писал, что в результате атаки в Грайворонскую центральную районную больницу привезли мужчину и женщину с минно-взрывными травмами.

Врачи также обнаружили у мужчины ранение брюшной полости и осколочные раны в области рук, ног и головы. Женщина, в свою очередь, получила баротравму и осколки в области ног.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ.