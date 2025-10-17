На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области мирный житель ранен из-за обстрела ВСУ

Гладков: в Валуйках Белгородской области мирный житель ранен из-за обстрела ВСУ
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Четыре муниципалитета Белгородской области попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранен мирный житель. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно.

Также в Валуйках есть повреждения на двух объектах инфраструктуры из-за прилета боеприпасов. В настоящее время аварийные службы занимаются ликвидацией последствий.

В селе Казначеевка, добавил губернатор, в результате удара БПЛА выбиты окна частного дома и повреждена линия электропередачи. Часть населенного пункта временно остается без света. Специалисты займутся восстановлением энергоснабжения после согласования с Минобороны.

«В Грайворонском округе в городе Грайворон дрон нанес удар по многоквартирному дому — выбиты окна в десяти квартирах», — уточнил глава Белгородской области.

Кроме того, беспилотники атаковали Чапаевский и Головчино, а также Нечаевку, Дубовое, Отрадное в Белгородском районе и село Зозули в Борисовском районе. В результате были повреждены частные домовладения и транспортные средства.

Незадолго до этого Гладков рассказал, что в городе Грайворон из-за детонации FPV-дрона ранена супружеская пара. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма.

16 октября губернатор сообщил, что в городе Шебекино атакам семи дронов подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из беспилотников оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.

Ранее в Курской области украинский дрон ранил сотрудника полиции.

