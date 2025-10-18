На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области два мирных жителя ранены после удара дрона ВСУ

Гладков: в селе Мокрая Орловка ударом дрона ВСУ ранило двух мирных жителей
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинские войска нанесли удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа, ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки в Грайворонскую центральную районную больницу привезли мужчину и женщину с минно-взрывными травмами. Врачи также обнаружили у мужчины ранение брюшной полости и осколочные раны в области рук, ног и головы. Женщина, в свою очередь, получила баротравму и осколки в области ног.

Примерно спустя час губернатор сообщил о том, что врачам не удалось спасти пострадавшего в результате атаки мужчину. Гладков выразил соболезнования родным и близким.

Накануне в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Грайворонскому округу пострадала супружеская пара. Предварительно, у обоих были установлены минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Губернатор Белгородской области уточнил, что бригада скорой отвезла пострадавших для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ.

