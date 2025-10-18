На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Плещеевка в ДНР перешла под контроль российских подразделений

Минобороны РФ: группировка «Юг» взяла под контроль Плещеевку в ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в боях за Плещеевку участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Константиновка, Дружковка, Бересток и Пазено в ДНР.

«Противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные Вооруженных сил РФ вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы украинских войск. Также ВСУ лишились трех складов с материальными средствами и четырех складов с боеприпасами.

17 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что подразделения ВС РФ взяли под контроль село Ступочки в ДНР и продолжили укреплять позиции на данном участке фронта. Официальная информация по этому поводу к текущему моменту не поступала.

Ранее военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у населенного пункта Дроновка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами