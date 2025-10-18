Минобороны РФ: группировка «Юг» взяла под контроль Плещеевку в ДНР

Населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в боях за Плещеевку участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Константиновка, Дружковка, Бересток и Пазено в ДНР.

«Противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные Вооруженных сил РФ вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы украинских войск. Также ВСУ лишились трех складов с материальными средствами и четырех складов с боеприпасами.

17 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что подразделения ВС РФ взяли под контроль село Ступочки в ДНР и продолжили укреплять позиции на данном участке фронта. Официальная информация по этому поводу к текущему моменту не поступала.

Ранее военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у населенного пункта Дроновка в ДНР.