На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Дроновки в ДНР

Марочко: ВС РФ проломили оборону ВСУ северо-западнее и юго-восточнее от Дроновки
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее и юго-восточнее от Дроновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР», — рассказал он.

Марочко отметил, что в ходе сосредоточенных ударов российским войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее от населенного пункта и совершить решительное продвижение вперед.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны специальной военной операции (СВО) и ведут бои на подступах к Константиновке.

В своем видеообращении он рассказал о зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также о боях за Плещеевку и Иванополье. Пушилин добавил, что командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.

Ранее военный эксперт заявил о начале полноценных городских боев в Северске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами