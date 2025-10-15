Военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Дроновки в ДНР

Российские военнослужащие проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее и юго-восточнее от Дроновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР», — рассказал он.

Марочко отметил, что в ходе сосредоточенных ударов российским войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее от населенного пункта и совершить решительное продвижение вперед.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны специальной военной операции (СВО) и ведут бои на подступах к Константиновке.

В своем видеообращении он рассказал о зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также о боях за Плещеевку и Иванополье. Пушилин добавил, что командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.

Ранее военный эксперт заявил о начале полноценных городских боев в Северске.