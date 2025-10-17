Военкоры сообщили, что ВС РФ взяли под контроль село под Константиновкой

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным журналистов, российские бойцы развивают наступление на Константиновском направлении. В частности, они начали штурм населенного пункта Предтечино и продолжили наступление на восточные окраины города Константиновка.

«ВС РФ заняли Ступочки и укрепляют позиции в пределах села», — подчеркивается в публикации.

12 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ успешно расширяют зону контроля на Константиновском направлении и ведут бои на подступах к Константиновке. Как он отметил, российские солдаты зачищают от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также участвуют в сражениях за населенные пункты Иванополье и Плещеевка. При этом командование украинских войск продолжает перебрасывать резервы в район Константиновки, подчеркнул Пушилин.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы зашли в Константиновку и начали сражения на востоке города.

Ранее журналисты сообщили, что власть в Константиновке захватили военные ВСУ.