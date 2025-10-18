Губернатор Белгородской области сообщил о раненой мирной жительнице

В Белгородском районе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его данным, инцидент произошел в селе Лозовое, когда боеприпас попал на территорию частного домовладения. Местные жители вывезли пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. У женщины зафиксированы минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бедер и рана руки. Ее доставили в областную клиническую больницу, где в отделении реанимации оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранним утром 18 октября украинские войска нанесли удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа, ранены двое мирных жителей. Гладков писал, что в результате атаки в Грайворонскую центральную районную больницу привезли мужчину и женщину с минно-взрывными травмами

Врачи также обнаружили у мужчины ранение брюшной полости и осколочные раны в области рук, ног и головы. Женщина, в свою очередь, получила баротравму и осколки в области ног.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ.