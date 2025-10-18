Вооруженные силы РФ частично уничтожили элитное подразделение украинских войск «Скала» в районе села Коломийцы в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено», — рассказал источник агентства.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается эвакуировать раненых солдат. Украинские офицеры связывают свое решение с высокими рисками.

17 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по аэропорту ВСУ в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как он отметил, на территории объекта находились не менее пяти самолетов, включая произведенные в странах — членах НАТО. Украинские солдаты осуществляли с территории аэродрома массовый запуск дронов по южной части РФ, в том числе по Крыму, Ростовской области и Краснодарскому краю.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль село в Днепропетровской области.