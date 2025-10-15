МО: ВС РФ освободили Алексеевку в Днепропетровской области и Новопавловку в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль Алексеевку в Днепропетровской области и Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах Нового, Новоуспеновского, Успеновки, Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области. В результате этого украинская армия потеряла до 290 военных, лишилась двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, 16 автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

Новопавловку, по данным Минобороны, в результате активных наступательных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Российскими войсками было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка украинской армии, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех бригад национальной гвардии в районах Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, пять автомобилей, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

Ранее средства ПВО за ночь сбили более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ.