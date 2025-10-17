На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ударили по аэродрому ВСУ с натовскими самолетами

РИА Новости: ВС России поразили базы ВСУ с самолетами НАТО в Кривом Роге
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Российские военнослужащие атаковали аэропорт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге, где находились натовские самолеты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города, хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских», — рассказал он.

По словам Лебедева, с территории аэродрома проходит массовый запуск дронов по южной части России, включая Крым, Краснодарский край и юг Ростовской области.

Он добавил, что российской атаке подвергся крупный железнодорожный узел, где находились несколько ангаров и складов с вооружением украинской стороны.

До этого мэр города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что несколько населенных пунктов на территории Днепропетровской области оказались обесточены. По его словам, в городе зафиксировали более 10 прилетов по объектам инфраструктуры. На некоторых из них произошли пожары, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания.

Ранее российские войска поразили железнодорожный состав для переброски ВСУ.

