В США задержали подозреваемого в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

Минюст США: пойман подозреваемый в участии в нападении ХАМАС 7 октября 2023 года
Global Look Press

В американском штате Луизиана полиция задержала выходца из Газы по подозрению в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиций США.

По данным ведомства, в тот день задержанный, вооружившись и собрав людей, пересек границу Израиля в рамках помощи палестинскому движению в осуществлении террористической атаки.

Отмечается, что мужчина оказался на территории США в сентябре 2024 года — при получении визы он не сообщил о членстве в военном крыле Демократического фронта освобождения Палестины.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

13 октября текущего года в Шарм-эш-Шейхе состоялся «саммит мира», организованный с целью достижения прекращения огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там израильских заложников. В ходе встречи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали заключительное соглашение о перемирии в палестинском анклаве. По информации, предоставленной канцелярией ас-Сиси, участники саммита выразили поддержку дальнейшей реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе, включая вопросы управления территорией, восстановления разрушенной инфраструктуры и достижения политического решения.

Ранее Трамп назвал условие для уничтожения ХАМАС.

