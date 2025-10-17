В Днепропетровской области после прилетов произошло частичное отключение света

Несколько сел в Днепропетровской области оказались обесточены после прилетов

Несколько населенных пунктов на территории Днепропетровской области оказались обесточены. Об этом в своем Telegram-канале написал глава расположенного в регионе города Кривой Рог Александр Вилкул.

По его словам, в Кривом Роге зафиксировали более 10 прилетов по объектам инфраструктуры. На некоторых из них произошли пожары, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания.

«Без электричества остались села Авангард, Верабово, Мировское и 22 населенных пункта Криворожского района», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что сотрудники аварийных служб уже работают над восстановлением электроснабжения.

16 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве начались аварийные отключения света. Как писали другие СМИ, также аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в Полтавской и Днепропетровской областях. Аналогичная ситуация произошла в Кировоградской и Сумской областях. В Черниговской области, в свою очередь, наблюдались плановые отключения электричества.

Ранее в Верховной раде Украины заявили об отключении двух теплоэлектроцентралей в Киеве.