Российские войска поразили железнодорожный состав для переброски ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по железнодорожному составу для переброски ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, использовавшимся для перебросок украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 141-м районе.

Боевые задачи выполнили ракетные войска и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Им содействовали артиллерия и расчеты ударных дронов.

Утром 8 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе военного аэродрома в Черниговской области Украины произошли взрывы. По его словам, на территории объекта находится авиаремонтное предприятие, на базе которого происходит обслуживание истребителей F-16 и Су.

Ранее российские войска впервые с начала боевых действий применили авиабомбы для удара по теплоэлектростанции на Украине.