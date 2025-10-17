На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сочи подвергся ракетной атаке

Прошунин: ракетную атаку отражают в Сочи, работает система ПВО
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает ракетную атаку в Сочи. Об этом мэр города Андрей Прошунин заявил в своем Telegram-канале.

Он предупредил жителей и гостей города о необходимости сохранять спокойствие, а также соблюдать необходимые меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал мэр города.

В ночь на 17 октября Прошунин сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сочи.

Накануне вечером средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России. По информации министерства обороны РФ, БПЛА были уничтожены в промежутке с 20:00 до 23:00 мск. В ведомстве уточнили, что 11 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, по пять дронов — над над территориями Воронежской и Брянской областей, еще два БПЛА уничтожили в Крыму.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

