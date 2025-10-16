На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области

Хинштейн: часть населенных пунктов под Курском лишилась света из-за атаки ВСУ
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Город Рыльск и около 40 населенных пунктов в Беловском районе Курской области лишились электроснабжения в результате ударов украинской армии по энергетическим объектам региона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества. <...> Еще два удара произошли по подстанции в слободе Белой Беловского района. Без электричества остались порядка 40 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал, а подачу света в Рыльске возобновили практически везде.

8 октября в городе Курчатов Курской области упал украинский беспилотник. Чиновник рассказал, что падение дрона привело к возгоранию травы на площади в 500 кв. м. На место прибыли сотрудники оперативных служб и начали тушить огонь. Больше никаких последствий падения беспилотника не было зафиксировано.

Ранее Путин призвал сформировать в России суверенитет в сфере энергетики.

