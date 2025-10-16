Царев: США нет необходимости поставлять ракеты Tomahawk Украине

Политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал возможную отправку американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. По его мнению, в этом нет особой необходимости.

«Их немного, этих ракет. Они сложны в производстве. И это вызовет большой политический резонанс. А ATACMS — пожалуйста. <...> Есть модификации разной дальности, и максимальный радиус действия не намного меньше, чем у «Томагавков», — объяснил Царев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины.