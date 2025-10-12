На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили о «крайней обеспокоенности» темой поставок Украине Tomahawk

Песков: Кремль фиксирует заявления о Tomahawk, тема вызывает обеспокоенность
Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Заявлений действительно звучит много, с ним еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем. Тема «Томагавков» вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин», — сказал Песков.

По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее Путин заявил об усилении ПВО РФ в ответ на возможные поставки Tomahawk Украине.

