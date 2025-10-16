На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины

Telegraph: Трамп хочет создать фонд победы для Украины за счет пошлин против КНР
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как пишет газета, президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.

Стратегия предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая, а полученные средства будут направлены на закупку оружия для украинской армии, говорится в тексте.

«План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, с тем чтобы он сел за стол переговоров с г-ном Трампом и г-ном Зеленским», — сообщает газета.

До этого Дональд Трамп опять призвал Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что на этой неделе обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее на Украине поделились ожиданиями от предстоящей встречи Зеленского и Трампа.

