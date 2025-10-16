Над российскими регионами сбили 51 украинский беспилотник

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами России, а также Азовским и Черным морями. Подробности сообщили в Минобороны России.

Больше всего беспилотников было уничтожено в Саратовской области — 12, а также в Волгоградской области — 11. Средства ПВО также сбили восемь БПЛА над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, по четыре — над Брянской и Воронежской областями, еще три над территорией Белгородской области.

Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Курской областью, еще по одному — над акваториями Черного и Азовского морей.

Рано утром 15 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дежурные средства ПВО нейтрализовали украинские БПЛА над территорией четырех районов региона. Речь идет о Миллеровском, Чертковском, Каменском и Каширском районах. Глава российского субъекта подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

14 октября беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область. Как рассказал глава региона Глеб Никитин, обломки сбитых дронов повредили объект энергетической инфраструктуры. В результате в российском субъекте произошло кратковременное отключение света.

Ранее в Курской области женщина пострадала от украинского беспилотника.