Массированная атака дронов отражена в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, воздушная атака была отражена в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах.

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Новость дополняется.