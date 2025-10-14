Энергетическая инфраструктура Нижегородской области пострадала при атаке дронов

Энергетический объект пострадал при отражении атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью — электроснабжение было временно остановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

«В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что на момент публикации электроснабжение уже было восстановлено. На место инцидента были направлены соответствующие специалисты.

14 октября в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что в течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать различные регионы России.

По данным ведомства, 17 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника уничтожены над Тамбовской областью, два — над республикой Крым и один — над Курской областью.

Ранее в Крыму БПЛА атаковал нефтебазу.