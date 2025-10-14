В Курской области женщина пострадала от украинского беспилотника

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 октября нанес удар по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадала 45-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вражеская атака произошла на участке трассы Рыльск — Льгов. По словам чиновника, пострадавшая не сразу обратилась за медицинской помощью. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также акубаротравму.

«В ближайшее время каретой скорой ее доставят в Курскую областную больницу», — добавил он.

12 октября ВСУ атаковали дроном деревню Гирьи Беловского района Курской области. В результате пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

В тот же день три человека получили травмы при атаке украинского беспилотника на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован с места атаки в критическом состоянии.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.