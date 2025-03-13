На Западной Украине мужчину увезли в ТЦК после вызова скорой помощи

В украинском Тернополе мужчину после вызова скорой помощи забрали в военкомат

В городе Тернополе на Западной Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали с собой мужчину, которому супруга вызвала скорую помощь. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По сведениям местных пабликов, женщина позвонила в скорую помощь, чтобы ее мужу сделали успокоительный укол. Но вместе с медицинскими работниками приехали сотрудники ТЦК и полицейские.

В итоге медики увезли мужчину в сопровождении автомобилей ТЦК и полиции.

12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 марта в украинском Днепре водитель «прокатил» сотрудника территориального центра комплектования на капоте.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее россиянина насильно мобилизовали на службу в ВСУ.