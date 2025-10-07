На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве мобилизовали мужа актрисы, которая играла в сериале с Зеленским

ТЦК мобилизовал мужа актрисы Бондаревой-Репиной, которая играла с Зеленским
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Муж украинской актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по сериалу «Слуга народа», был принудительно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна», опубликовав видео с актрисой.

«Моего мужа забрали фашисты из ТЦК, с ним нет связи. На меня хотят одеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать», — заявила Бондарева-Репина на записи.

Елена Бондарева-Репина играла одну из ролей в сериале «Слуга народа», где Владимир Зеленский исполнял главную роль до своего избрания президентом Украины.

6 октября сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой в Киеве.

В мае 2025 года стало известно, что украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб на передовой в зоне боевых действий. О его смерти сообщила супруга. Нелипа служил в ВСУ с 2022 года. Он стал одним из нескольких известных украинских артистов, погибших на фронте с начала конфликта.

Ранее пленный боец ВСУ призвал Зеленского заканчивать войну.

Новости Украины
