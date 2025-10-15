На границе Пакистана и Афганистана вновь произошли боевые столкновения

Пакистанская армия атаковала позиции террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на вооруженные силы республики.

«Источники в провинции Нангархар подтвердили, что между силами Талибов (движение внесено в список террористических организаций) и пакистанскими пограничниками в районе Бандар, относящемся к уезду Ачин, произошли столкновения», — говорится в сообщении.

По данным издания, столкновения начались около часа назад. Очевидцы событий рассказали, что обе стороны используют легкое и тяжелое оружие. Возле границы слышны выстрелы.

На текущий момент нет точных данных о потерях или возможных повреждениях в этом бою.

10 октября на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. По имеющимся сведениям, в ряде районов пакистанские войска оставили свои позиции и отступили.

Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операции возмездия» против Исламабада.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.