СМИ сообщают о столкновениях на афганско-пакистанской границе

Tolo news: вдоль линии Дюранда на афганско-пакистанской границе идут тяжелые бои
На афгано-пакистанской границе, вдоль всей линии Дюранда, разгорелись ожесточенные бои. Об этом сообщает новостной портал Tolo news.

По словам местных источников, между силами движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) и пакистанской армией происходят масштабные столкновения вдоль линии Дюранда (границы между странами, не признаваемой Кабулом).

Согласно уточненным данным, в этих столкновениях пакистанская сторона потеряла пять военнослужащих.

Наиболее интенсивные бои развернулись в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы «Талибана» атаковали пакистанские пограничные пункты с различных направлений.

По имеющимся сведениям, в ряде районов пакистанские войска оставили свои позиции и отступили.

«Местные источники также подтвердили падение одного из пограничных постов пакистанской армии в уезде Бахрамча провинции Гельменд», — сообщает издание.

Кроме того, боестолкновения начались в районе Шорабак провинции Кандагар.

Ранее в Афганистане отключение интернета парализовало работу таможни на границе с Пакистаном.

