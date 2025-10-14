На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беженка рассказала о европейских наемниках в Славянске

Беженка Гуркина: наемники из Великобритании и Франции замечены в Славянске
Жительница Ямполя (ДНР) Наталья Гуркина, покинувшая свой дом и ставшая беженкой, сообщила о значительном увеличении числа иностранных наемников, в частности британцев и французов, на рынке в Славянске. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Был молодой человек, который нас возил в Славянск за пенсией, и мы все из края всю информацию знали, где негры, где французы. В Славянске вообще контингент иностранцев. Мы приезжаем на рынок, а это просто рынок военных людей, одни военные — и французы, и англичане», — рассказала Гуркина.

На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщил, что на фоне активного продвижения российской группировки войск «Север» в Харьковской области украинское командование активно привлекает к боевым действиям иностранный легион, базирующийся в столице региона. По словам источника агентства, зафиксированы случаи уничтожения иностранных наемников на различных участках фронта в северной части Харьковской области, от Липцов до района Хатного.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников воюют в рядах ВСУ.

