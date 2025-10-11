Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне стремительного продвижения группировки российских войск «Север» в Харьковской области в полной мере задействовало иностранный легион из пункта постоянной дислокации в столице региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства подтвердил факты уничтожения иностранных наемников на всем участке фронта на севере Харьковской области от Липцов до хатненского участка.

В начале сентября в силовых структурах России сообщали, что командование ВСУ перебросило наемников, «Иностранного легиона», чтобы избежать окружения на Харьковском направлении.

В конце сентября военный аналитик Владислав Шурыгин сообщил, что российские войска ликвидировали девять офицеров НАТО в Харьковской области. Это были военные из США, Швеции, Польши, Южной Кореи, Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.

