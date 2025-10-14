В Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО успешно перехватили и уничтожили более пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гусева, беспилотники были обнаружены и ликвидированы дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области.

«В Борисоглебске и Бутурлиновском районе — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА», — говорится в посте.

Несмотря на это, в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников, о чем также предупредил губернатор.

В своем сообщении Гусев подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух бойцов подразделения «Орлан» в результате атаки украинского беспилотника на город Шебекино. По информации губернатора, пострадавших немедленно доставили в центральную районную больницу. Он уточнил, что у одного из военнослужащих диагностировано осколочное ранение плеча и минно-взрывная травма, а у второго — минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения головы, шеи, конечностей и туловища.

