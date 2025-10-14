«Не сулит ничего хорошего»: над киевской ТЭЦ заметили одинокую «Герберу»

В Киеве над ТЭЦ-6 кружит российский разведывательный беспилотник «Гербера». Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

«Появление одинокой «Герберы» в небе над Киевом не сулит ничего хорошего для столицы Украины», — отмечаеся в публикации.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в трех районах Харькова пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ).

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Киева призвали сделать запасы воды, еды, лекарств и собрать вещи.