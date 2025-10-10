Блэкаут в Киеве: Россия ударила «Кинжалами» по энергетике Украины

В Киеве на фоне блэкаута после удара ВС РФ начался транспортный коллапс

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

Российские Вооруженные силы в ночь на 10 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, сообщило Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями стали объекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

В ведомстве назвали атаку ответом на удары украинской армии «по гражданским объектам на территории России».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в МО РФ.

По данным военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, под удар попали 14 объектов, в том числе ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве . В результате удара на Украине сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии и воды.

«Совокупный энергетический ущерб по состоянию на утро 10 октября оценивается в потерю 2,3 ГВт установленной мощности и обесточивание более 1,5 миллиона потребителей. Это примерно как за ночь оставить без электричества Эстонию», — написал Коц в Telegram.

Киев без света

Значительные перебои с подачей электричества начались в Киеве к утру 10 октября. В соцсетях были опубликованы кадры ночного удара по энергообъекту, после которого город погрузился во тьму.

Издание «Страна» сообщило, что на левом берегу украинской столицы из-за отсутствия электричества произошел транспортный коллапс. Киевское метро работало с перебоями, также было затруднено движение наземного транспорта. В результате резко выросли цены на такси, особенно на маршрутах на правый берег.

Украинская энергокомпания ДТЭК позднее сообщила, что электроэнергия пропала не только на левом, но и в части районов правого берега Киева. По данным компании, в результате удара было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Кроме самой столицы, экстренные отключения электроэнергии действуют в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, сообщает ДТЭК.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил, что в результате удара на одной из ТЭЦ в Киеве были повреждены блочные трансформаторы, которые не были защищены и в результате перестали выдавать мощность в блок.

К 11:00 мск стало известно, что на левом берегу Киева наблюдаются перебои не только с электроэнергией, но и водой и мобильной связью. Также компания «Новая почта» сообщила о задержках в доставках.

По данным городской администрации, в Киеве без света остаются 2939 объектов инфраструктуры. Кроме того, проблемы с водоснабжением возникли в органах власти Украины: в здание правительства доставили биотуалеты, а в Верховную раду — воду в цистерне .

Ситуация в других регионах

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что графики отключений электроэнегрии действуют в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. По ее словам, энергосистеме Украины были нанесены «существенные повреждения».

Компания «Укрэнерго» подтвердила аварийные отключения света в десяти областях Украины, включая Киев. Позднее «Страна» сообщила, что кроме упомянутых регионов аварийные отключения были введены в Черниговской и Днепропетровской областях, в частности в Кривом Роге, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики.

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье после ударов не было света, также наблюдались перебои с подачей газа.

В Конотопе в Сумской области из-за проблем с электроснабжением ввели графики подачи воды — она будет подаваться по семь часов в день, сообщил мэр Артем Семенихин. Также приостановлено движение трамваев.

В Днепре после пожара на энергообъекте начались перебои с подачей электричества. По данным компании ДТЭК, без света временно остались часть города Самар в Днепропетровской области, а также населенные пункты Самаровского, Павлоградского и Синельниковского районов.

Ответный блэкаут

5 октября обстрелам со стороны ВСУ подверглась Белгородская область. Тогда в Белгородском районе региона из-за повреждения объектов энергетики без электричества остались около 40 тыс. человек. К следующему дню проблемы сохранялись для 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах региона.

Удары также пришлись по энергетическим объектам на подконтрольных России территориях Запорожской области.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить без света Курскую и Белгородскую области, если Киев столкнется с масштабными отключениями электроэнергии. Однако депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram назвал такие призывы бессмысленными.

«Опять пошли духоподъемные посты: все, надо вырубить свет Москве, уж мы-то сейчас! К чему это? Они, обладающие намного большими возможностями, чем мы, в ракетах, несоизмеримо большими, к счастью, до сих пор рубят безуспешно, так как вырубить им?» — написал Бужанский.