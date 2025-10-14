Несколько районов Харькова остались без света

Мэр Терехов: три района Харькова обесточены после ударов авиабомб

В трех районах Харькова пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ). Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Враг ударил по Харькову КАБами... В результате ударов частично обесточены три района Харькова», — написал он.

По словам Терехова, в Салтовском районе города вспыхнул большой пожар.

Вечером 12 октября в Харькове произошел взрыв, после чего издание «Страна.ua» сообщило, что в городе начались перебои с подачей электроэнергии. При этом какие-либо подробности не уточнялись.

9 октября Терехов заявил, что предстоящая зима станет «самой тяжелой» для города с начала полномасштабного конфликта с Россией.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

