В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Гладков: в Белгородском районе водитель комбайна пострадал при атаке ВСУ
FotograFFF/Shutterstock

Украинские войска нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области, мирный житель получил ранения. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжелом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу», — сообщил Гладков.

По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Губернатор подчеркнул, что медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также ВСУ атаковали при помощи дронов сельскохозяйственное предприятие в хуторе Церковный. В результате в административном здании оказались выбиты окна и посечен фасад.

В городе Шебекино четыре БПЛА нанесли удар по производственному предприятию, в результате чего в одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. В селе Сурково украинский беспилотник атаковал частный дом, что привело к повреждению кровли.

Также удары беспилотников зафиксированы в городе Грайворон Грайворонского округа. Так, из-за двух БПЛА в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

Накануне Гладков сообщил, что в результате атак украинских дронов оказались ранены три мирных жителя, в том числе двое детей.

По словам главы региона, в Шебекино в результате взрыва дрона рядом с жилым домом пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча. У второго ребенка была предварительно выявлена баротравма.

В Грайвороне FPV-дрон взорвался рядом с многоквартирным домом. Мужчина получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног.

Ранее житель Белгородской области пострадал от удара беспилотника по грузовику.

