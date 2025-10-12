На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские системы ПВО за сутки ликвидировали более 70 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили девять снарядов от HIMARS и 72 дрона ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ с начала боевых действий лишились 89 600 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В утренней сводке Минобороны говорилось, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника. Отмечалось, что наибольшее количество целей — по 15 дронов — было сбито над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два беспилотника уничтожили над Смоленской областью.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.

СВО: последние новости
