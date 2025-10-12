Фирма Fire Point, которую связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила выделенные на укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО) средства. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Источник рассказал, что после ударов ВС РФ по полигонам и критической инфраструктуре Украины командование ВСУ подверглось резкой критике из-за неспособности системы ПВО противодействовать российским дронам и ракетам.

«Как заявил украинский правозащитник и экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй, деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point, связанной с Зеленским и Ермаком, — уточнили в силовых структурах.

При этом средства перенаправили на создание украинской ракеты «Фламинго». Однако она оказалась очень похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group.

По словам источника, в реальности никакой разработки украинской ракеты не было. Киев использовал деньги, предназначенные на ПВО, для покупки лицензии на производство FP-5.

9 октября военблогер Алексей Воевода сообщил, что российские военные впервые сбили ракету «Фламинго». Цель летела на высоте около ста метров со скоростью порядка 600 километров в час.

В августе Владимир Зеленский назвал ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Украинский лидер заверил, что испытания уже пройдены, и она «самая успешная» среди всех, что есть у Киева.

