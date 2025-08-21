На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал ракету «Фламинго» успехом Украины и анонсировал массовое производство

Зеленский окрестил «Фламинго» большим успехом ракетной программы Украины
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнобойную ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Его слова приводит «РБК-Украина».

Зеленский заверил, что испытания ракеты уже прошли, и она «самая успешная», которая сегодня есть у Украины. Он подчеркнул, что она может пролететь 3000 километров.

«К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы», — заявил он.

До этого Киев начал производство ракет «Фламинго», которые способны поразить цель на расстоянии 3000 км. Западные СМИ пишут, что ракета может использоваться Вооруженными силами Украины для удара по площадке, где производятся российские дроны «Герань». При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» не является оригинальной разработкой и напоминает британскую ракету FP-5. Стоит ли бояться «Фламинго» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт указал на странности во внешнем виде украинской ракеты «Фламинго».

