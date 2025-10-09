Российские военные сбили первую украинскую ракету «Фламинго»

Российские военные впервые сбили украинскую ракету «Фламинго», цель летела на высоте около ста метров со скоростью около 600 километров в час. Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Алексей Воевода.

«Завалили Фламинго», — написал он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Лидер страны заверил, что испытания уже пройдены, и она «самая успешная», которая сегодня есть у Киева.

6 октября издание The Economist сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять «Фламинго» для ударов вглубь России.

По данным журнала, сейчас производится «две-три» ракеты в день, но к концу месяца «это число увеличится до семи».

Ранее в Госдуме ответили, как украинские ракеты «Фламинго» повлияют на ход СВО.