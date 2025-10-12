Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение этой недели «многие регионы» республики оказались под ударами ВС РФ, обвинив Россию в якобы «эскалации». Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Именно поэтому нельзя позволять никакого ослабления давления. Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, финансирующих эту войну, – все должно оставаться на столе», — написал Зеленский.

По его словам, именно такое развитие событий может открыть путь к «прочному миру в Европе». Международное сообщество «может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке», считает Зеленский.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский пригрозил блэкаутами городам России.