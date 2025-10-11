На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирургу оторвало руку и ногу при ударе БПЛА по автобусу в Горловке

В Горловке при атаке ВСУ тяжело ранен хирург
true
true
true
close
Telegram-канал «Приходько РИК»

В Горловке при ударе беспилотника по автобусу тяжело ранен хирург местной больницы. Об этом написал в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

Чиновник рассказал, что пострадавший 10 лет сам делал операции, а теперь сам лишился руки и ноги. Приходько пожелал хирургу сил и здоровья.

До этого стало известно, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец». В результате атаки пострадали четыре человека.

Кроме того, 11 октября ВСУ дважды ударили по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка. Повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура.

Горловка находится Донецкой народной республике (ДНР), в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее Зеленский намекнул на передачу Киеву ракет Tomahawk.

СВО: последние новости
