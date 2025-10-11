После ракетного удара белгородцев предупредили об отключении света

В Белгородской области может отключиться электричество после обстрела. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что отключения будут временными и постепенными.

До этого силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его начали тушить пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Кроме того, в селе Таврово Белгородского района был посечен кузов легковушки, а в частном доме поселка Дубовое пробило кровлю. До этого ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Его водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Кабина машины была полностью уничтожена.

Ранее концерт в филармонии Белгорода продолжился после отключения света.