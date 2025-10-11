Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале оценил ситуацию на фронте как сложную.

По его словам, он провел рабочее совещание по итогам деятельности ВСУ в сентябре и отметил, что оперативная обстановка остается напряженной.

Сырский в сентябре также сменил командование на участке фронта: был отстранен командующий 20-м армейским корпусом, а также сменены командиры отдельных бригад.

До этого Сырский предложил максимально перевести процесс обучения военных «под землю». При этом он подчеркнул, что в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

В середине сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска расширили плацдарм и буферную зону в Днепропетровской области после освобождения южной части региона. Министерство обороны России заявляло о взятии Вербового силами группировки «Восток». В российских силовых структурах отмечали, что Киев создает иллюзию успеха в регионе, при этом несет потери.

Ранее сообщалось об ударе по ресторану, где проходило совещание ВСУ и инструкторов НАТО.