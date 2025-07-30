Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю после российского удара

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военных «под землю». Об этом он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

«Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — написал Сырский.

30 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области.

По информации ведомства, в районе населенного пункта Гончаровское была атакована база 169-го учебного центра ВСУ. Цель удалось обнаружить с помощью разведывательного беспилотника. В министерстве пояснили, что сначала было зафиксировано место размещения личного состава и техники, после чего по лагерю последовательно нанесли удары двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» — с кассетной и фугасной боевыми частями. По предварительным данным, в результате атаки украинская армия понесла потери в виде около 200 человек.

Видеозапись удара опубликовал опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Ранее ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.