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Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю после российского удара

Сырский предложил максимально перевести обучение военных ВСУ под землю
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военных «под землю». Об этом он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

«Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — написал Сырский.

30 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области.

По информации ведомства, в районе населенного пункта Гончаровское была атакована база 169-го учебного центра ВСУ. Цель удалось обнаружить с помощью разведывательного беспилотника. В министерстве пояснили, что сначала было зафиксировано место размещения личного состава и техники, после чего по лагерю последовательно нанесли удары двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» — с кассетной и фугасной боевыми частями. По предварительным данным, в результате атаки украинская армия понесла потери в виде около 200 человек.

Видеозапись удара опубликовал опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Ранее ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.

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