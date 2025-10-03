На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ ударили по ресторану, где проходило совещание ВСУ и инструкторов НАТО

РФ ударила по ресторану в Балаклее во время совещания ВСУ и инструкторов НАТО
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее в момент проведения рабочего совещания с участием военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Об этом изданию NEWS.ru заявил полковник в отставке Геннадий Алехин.

По словам эксперта, на совещании присутствовали офицеры среднего и высшего звена.

«Именно в Балаклею, как в тыловой район, перебрасываются вновь сформированные подразделения из учебных центров в Чугуеве и Харькове, после чего они отправляются на фронт», — пояснил Алехин.

Темой обсуждения могло стать укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области. Эксперт отметил, что противник пытается перебросить дополнительные силы для обороны Купянска и одновременно укрепляет рубежи в Балаклейском районе.

В ночь на 3 октября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Среди целей также были объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавших работу военных предприятий. В ведомстве отметили, что все цели были поражены.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

СВО: последние новости
