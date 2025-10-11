На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВС РФ назвали потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

Военный Бигма: ВСУ потеряли до 220 солдат в зоне действий группировки «Запад»
Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий группировки российских войск «Запад» за сутки составили до 220 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

Кроме того, украинская армия лишились бронетранспортера М113, боевых бронированных машин Humvee, Oncilla, BATT UMG, Mastiff, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудий производства стран НАТО. Также российские военные уничтожили восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Бигма рассказал, что подразделения группировки «Запад» при поддержке артиллерийских войск, тяжелых огнеметных систем и боевых самолетов нанесли поражение военнослужащим и технике двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Дробышева, Куриловки, Боровской Андреевки, Новоселовки, Красного Лимана и Купянска.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России ударили фугасными авиабомбами по бойцам ВСУ, которые готовились к отправке на передовую у Старого Каравана в ДНР.

Ранее президент Владимир Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

